Спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025: Сливко выиграла, Шевченко — вторая

Биатлонистка Виктория Сливко стала спринтерского зачёта Кубка России — 2024/2025 по биатлону. По итогам шести гонок она набрала 257 очков.

Второй стала Наталия Шевченко, которая пропустила заключительный спринт из-за болезни, с результатом 250 очков. Тройку сильнейших замкнула Кристина Резцова (240).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины, спринтерский зачёт:

Виктория Сливко (Тюменская область) — 258 очков; Наталия Шевченко (Свердловская область) — 250; Кристина Резцова (Московская область) — 240; Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — 226; Тамара Дербушева (Свердловская область) — 223; Ирина Казакевич (Свердловская область) — 209; Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) — 169; Виктория Метеля (ХМАО — Югра) — 160.