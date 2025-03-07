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Спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025: Сливко выиграла, Шевченко — вторая

Спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025: Сливко выиграла, Шевченко — вторая
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Биатлонистка Виктория Сливко стала спринтерского зачёта Кубка России — 2024/2025 по биатлону. По итогам шести гонок она набрала 257 очков.

Второй стала Наталия Шевченко, которая пропустила заключительный спринт из-за болезни, с результатом 250 очков. Тройку сильнейших замкнула Кристина Резцова (240).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины, спринтерский зачёт:

  1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 258 очков;
  2. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 250;
  3. Кристина Резцова (Московская область) — 240;
  4. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — 226;
  5. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 223;
  6. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 209;
  7. Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) — 169;
  8. Виктория Метеля (ХМАО — Югра) — 160.
Календарь Кубка России - 2024/2025
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