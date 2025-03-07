Спринтерский зачёт Кубка России — 2024/2025: Сливко выиграла, Шевченко — вторая
Биатлонистка Виктория Сливко стала спринтерского зачёта Кубка России — 2024/2025 по биатлону. По итогам шести гонок она набрала 257 очков.
Второй стала Наталия Шевченко, которая пропустила заключительный спринт из-за болезни, с результатом 250 очков. Тройку сильнейших замкнула Кристина Резцова (240).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины, спринтерский зачёт:
- Виктория Сливко (Тюменская область) — 258 очков;
- Наталия Шевченко (Свердловская область) — 250;
- Кристина Резцова (Московская область) — 240;
- Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — 226;
- Тамара Дербушева (Свердловская область) — 223;
- Ирина Казакевич (Свердловская область) — 209;
- Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) — 169;
- Виктория Метеля (ХМАО — Югра) — 160.
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