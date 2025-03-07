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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов лидирует, Бабиков — второй

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов лидирует, Бабиков — второй
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Биатлонист Эдуард Латыпов лидирует в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 по биатлону. В его активе 445 очков.

Вторую строчку занимает Антон Бабиков с результатом 434 очка. Тройку сильнейших замыкает Кирилл Бажин, который стал победителем спринтерского зачёта (395).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

  1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 445 очков;
  2. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 434;
  3. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 395;
  4. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) — 358;
  5. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 336;
  6. Александр Поварницын (Тюменская область) — 320;
  7. Никита Поршнев (ХМАО — Югра) — 309;
  8. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область) — 304.
Календарь Кубка России - 2024/2025
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