Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов лидирует, Бабиков — второй

Биатлонист Эдуард Латыпов лидирует в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 по биатлону. В его активе 445 очков.

Вторую строчку занимает Антон Бабиков с результатом 434 очка. Тройку сильнейших замыкает Кирилл Бажин, который стал победителем спринтерского зачёта (395).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт: