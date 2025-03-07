Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко лидирует, Сливко — вторая

Биатлонистка Наталия Шевченко, которая пропустила спринтерскую гонку из-за болезни, лидирует в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 526 очков.

Вторую строчку занимает победительница спринтерского зачёта Виктория Сливко с результатом 526 очков. Тройку сильнейших замыкает Кристина Резцова (484).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт: