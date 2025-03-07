Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко лидирует, Сливко — вторая
Биатлонистка Наталия Шевченко, которая пропустила спринтерскую гонку из-за болезни, лидирует в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 526 очков.
Вторую строчку занимает победительница спринтерского зачёта Виктория Сливко с результатом 526 очков. Тройку сильнейших замыкает Кристина Резцова (484).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:
- Наталия Шевченко (Свердловская область) — 526 очков;
- Виктория Сливко (Тюменская область) — 520;
- Критсина Резцова (Московская область) — 484;
- Тамара Дербушева (Свердловская область) — 432;
- Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — 414
- Ирина Казакевич (Свердловская область) — 406;
- Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) — 326;
- Юлия Шеллер (Красноярский край) — 313.
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