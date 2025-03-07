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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко лидирует, Сливко — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Шевченко лидирует, Сливко — вторая
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Биатлонистка Наталия Шевченко, которая пропустила спринтерскую гонку из-за болезни, лидирует в общем зачёте Кубка России — 2024/2025. В её активе 526 очков.

Вторую строчку занимает победительница спринтерского зачёта Виктория Сливко с результатом 526 очков. Тройку сильнейших замыкает Кристина Резцова (484).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:

  1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 526 очков;
  2. Виктория Сливко (Тюменская область) — 520;
  3. Критсина Резцова (Московская область) — 484;
  4. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 432;
  5. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — 414
  6. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 406;
  7. Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) — 326;
  8. Юлия Шеллер (Красноярский край) — 313.
Календарь Кубка России - 2024/2025
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