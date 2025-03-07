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«Он вряд ли сбавит обороты». Лессер ответил, сможет ли Йоханнес Бё выиграть общий зачёт КМ

«Он вряд ли сбавит обороты». Лессер ответил, сможет ли Йоханнес Бё выиграть общий зачёт КМ
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Двукратный чемпион мира 2015 года, чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете и серебряный призёр в индивидуальной гонке немец Эрик Лессер предположил, сможет ли норвежец Йоханнес Бё выиграть общий зачёт Кубка мира — 2024/2025.

«Йоханнес Бё и Тарьей Бё отметили свои последние чемпионаты мира сильными выступлениями. Несмотря на очевидный спад формы Йоханнеса после его заявления об уходе из спорта в Рупольдинге, он показал себя, когда это было важнее всего. Йоханнес никогда не позволяет другим просто побеждать. Поэтому он вряд ли сбавит обороты в свои последние недели Кубка мира — если уж на то пошло, он будет стараться изо всех сил, чтобы финишировать лучшим спортсменом сезона. Хотя Стурла Холм Легрейд лидирует в общем зачёте, это может измениться перед масс-стартом в Осло. Победа Стурлы над Йоханнесом в их финальном спринте в масс-старте в Ленцерхайде могла бы дать Стурле тонкое психологическое преимущество, но, по моему мнению, на Йоханнеса это не повлияло. Он будет продолжать упорно стремиться к победе в общем зачёте», — написал Лессер в колонке для IBU.

Стурла Холм Легрейд лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 с результатом 881 очко. Йоханнес Бё занимает второе место (871).

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