«Разница между ними незначительна». Лессер — о Пройс и Жанмонно в общем зачёте Кубка мира

Двукратный чемпион мира 2015 года, чемпион зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете и серебряный призёр в индивидуальной гонке немец Эрик Лессер предположил, кто из женщин сможет выиграть общий зачёт Кубка мира — 2024/2025.

«В женском общем зачёте Пройс превзошла Лу Жанмонно в Ленцерхайде, но не так сильно, как можно было бы сказать, при взгляде на медальную таблицу. Франциска была лучше в спринте и преследовании, Жанмонно опередила Пройс в индивидуальной гонке и масс-старте в Ленцерхайде. Их дуэль остаётся напряжённой, разница между ними незначительна. Повторный старт Кубка мира в Нове-Место будет иметь огромное значение — если у Пройс будут сильные лыжи и она хорошо выступит, она сможет набрать обороты, необходимые для того, чтобы оказаться в жёлтой майке в конце сезона. Сохранение собранности и точность исполнения будут иметь решающее значение», — написал Лессер в колонке для IBU.