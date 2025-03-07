Ингрид Тандреволд не могла одержать победу в личной гонке на КМ больше года

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд не могла одержать победу в личной гонке на Кубке мира больше года. До этого она выиграла в индивидуалке Холменколлена в марте 2024 года.

Сегодня, 7 марта, Тандреволд стала лучшей в спринте на этапе в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Она дистанцию за 19.13,5, не допустив ни одного промаха.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Седьмой этап. Нове-Место-на-Мораве, Чехия. Женщины. Спринт. Результаты:

Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 19.13,5 (0 промахов); Жюстин Бреза-Буше (Франция) — отставание +15,1 (1); Жулия Симон (Франция) +20,9 (0); Лу Жанмонно (Франция) +27,1 (1); Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +37,0 (0).