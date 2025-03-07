Ингрид Тандреволд не могла одержать победу в личной гонке на КМ больше года
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Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд не могла одержать победу в личной гонке на Кубке мира больше года. До этого она выиграла в индивидуалке Холменколлена в марте 2024 года.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 7.5 км Спринт
07 марта 2025, пятница. 20:25 МСК
Окончено
1
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
19:13.5
2
Жюстин Бреза-Буше
Франция
+15.1
3
Жулия Симон
Франция
+20.9
Сегодня, 7 марта, Тандреволд стала лучшей в спринте на этапе в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Она дистанцию за 19.13,5, не допустив ни одного промаха.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Седьмой этап. Нове-Место-на-Мораве, Чехия. Женщины. Спринт. Результаты:
- Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 19.13,5 (0 промахов);
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — отставание +15,1 (1);
- Жулия Симон (Франция) +20,9 (0);
- Лу Жанмонно (Франция) +27,1 (1);
- Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +37,0 (0).
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