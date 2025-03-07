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«Решила, что пойду ва-банк». Тандреволд — о победе в спринте на этапе КМ в Нове-Место

«Решила, что пойду ва-банк». Тандреволд — о победе в спринте на этапе КМ в Нове-Место
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Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 7.5 км Спринт
07 марта 2025, пятница. 20:25 МСК
Окончено
1
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
19:13.5
2
Жюстин Бреза-Буше
Франция
+15.1
3
Жулия Симон
Франция
+20.9

«На самом деле это очень эмоционально. Это был очень сложный биатлонный сезон для меня, и в какой-то момент я немного сомневалась, смогу ли продолжать заниматься этим.

Думаю, было тяжело пытаться вернуться к своему темпу, а потом говорить, что не смогла принять наследие Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд и что я как-то не справилась. Потому что я действительно старалась работать изо всех сил и работала против сильного встречного ветра.

Просто решила: пойду ва-банк, чтобы победить. Не могу бояться неудач или проявлять осторожность. Мне нечего терять, поэтому решила, что мне просто нужно наслаждаться этим», — приводит слова Тандреволд NRK.

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