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Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Бреза-Буше — вторая

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Бреза-Буше — вторая
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 7 марта, на этапе в Нове-Место-на-Мораве (Чехия) она заняла 15-е место. В её активе 324 очка.

Вторую строчку занимает француженка Жюстин Бреза-Буше с результатом 317 очков. Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Франции Лу Жанмонно (271).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Спринтерский зачёт. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 324 очка;
  2. Жюстин Бреза-Буше (Фарнция) — 317;
  3. Лу Жанмонно (Франция) — 271;
  4. Селина Гротиан (Германия) — 237;
  5. Жулия Симон (Франция) — 209;
  6. Суви Минккинен (Финляндия) – 206;
  7. Доротея Вирер (Италия) — 196;
  8. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 189.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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