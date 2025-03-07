Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Бреза-Буше — вторая

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 7 марта, на этапе в Нове-Место-на-Мораве (Чехия) она заняла 15-е место. В её активе 324 очка.

Вторую строчку занимает француженка Жюстин Бреза-Буше с результатом 317 очков. Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Франции Лу Жанмонно (271).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Спринтерский зачёт. Женщины:

Франциска Пройс (Германия) — 324 очка; Жюстин Бреза-Буше (Фарнция) — 317; Лу Жанмонно (Франция) — 271; Селина Гротиан (Германия) — 237; Жулия Симон (Франция) — 209; Суви Минккинен (Финляндия) – 206; Доротея Вирер (Италия) — 196; Марен Киркеэйде (Норвегия) — 189.