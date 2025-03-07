Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Бреза-Буше — вторая
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс лидирует в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025. Сегодня, 7 марта, на этапе в Нове-Место-на-Мораве (Чехия) она заняла 15-е место. В её активе 324 очка.
Вторую строчку занимает француженка Жюстин Бреза-Буше с результатом 317 очков. Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Франции Лу Жанмонно (271).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Спринтерский зачёт. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 324 очка;
- Жюстин Бреза-Буше (Фарнция) — 317;
- Лу Жанмонно (Франция) — 271;
- Селина Гротиан (Германия) — 237;
- Жулия Симон (Франция) — 209;
- Суви Минккинен (Финляндия) – 206;
- Доротея Вирер (Италия) — 196;
- Марен Киркеэйде (Норвегия) — 189.
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