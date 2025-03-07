Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс продолжает лидировать, Симон стала третьей
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе — 905 очков.
Вторую строчку занимает француженка Лу Жанмонно с результатом 842 очка. Жулия Симон после бронзы в спринте в Нове-Место поднялась на третью строчку (595).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 905 очков;
- Лу Жанмонно (Франция) — 842;
- Жулия Симон (Франция) — 595;
- Эльвира Эберг (Швеция) — 571;
- Жанна Ришар (Франция) — 556;
- Осеан Мишлон (Франция) – 523;
- Селина Гротиан (Германия) — 513;
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 501;
- Суви Минккинен (Финляндия) — 500;
- Марен Киркеэйде (Норвегия) — 408.
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