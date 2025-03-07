Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс продолжает лидировать, Симон стала третьей

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе — 905 очков.

Вторую строчку занимает француженка Лу Жанмонно с результатом 842 очка. Жулия Симон после бронзы в спринте в Нове-Место поднялась на третью строчку (595).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины: