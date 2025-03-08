Кубок России по биатлону, финал: во сколько мужская гонка преследования, где смотреть

Сегодня, 8 марта, в Златоусте (Челябинская область) состоится мужская гонка преследования в рамках финала Кубка России по биатлону — 2024/2025. Гонку в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Начало трансляции — в 10:30 мск, старт пасьюта — в 11:00 мск.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Мужчины, гонка преследования 12,5 км. Стартовый лист (частично):
1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область).
2. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия) — отставание 6,0.
3. Иван Колотов (Пермский край) +6,1.
4. Карим Халили (Москва) +17,6.
5. Кирилл Бажин (Свердловская область) +23,1.
6. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +24,8.
7. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) +28,6.
8. Александр Поварницын (Тюменская область) +28,8.
9. Александр Корнев (Удмуртия) + 40,1.
12. Александр Логинов (Тюменская область) +49,7.
13. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) +53,8.
14. Евгений Сидоров (Красноярский край) +1.03,7.