Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей гонки преследования в финале Кубка России — 2024/2025, который проходит в Златоусте. Она преодолела дистанцию за 30.17,0, не допустив ни одного промаха.

Второй стала Ирина Казакевич, отстав от лидера на 57,5 (2). Тройку сильнейших замкнула Анастасия Халили (+1.58,1; 2).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины. Гонка преследования, 10 км: