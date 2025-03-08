Виктория Сливко стала победительницей гонки преследования в финале Кубка России
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Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей гонки преследования в финале Кубка России — 2024/2025, который проходит в Златоусте. Она преодолела дистанцию за 30.17,0, не допустив ни одного промаха.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Финал, Златоуст
Женщины. 10 км. Гонка преследования
08 марта 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
30:17.0
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+57.5
3
Анастасия Халили
Московская область
+1:58.1
Второй стала Ирина Казакевич, отстав от лидера на 57,5 (2). Тройку сильнейших замкнула Анастасия Халили (+1.58,1; 2).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины. Гонка преследования, 10 км:
- Виктория Сливко (Тюменская область) — 30.17,0 (0 промахов).
- Ирина Казакевич (Свердловская область) — отставание 57,5 (2).
- Анастасия Халили (Московская область) +1.58,1 (2).
- Кристина Резцова +2.12,6 (1).
- Елизавета Фролова +2.18,8 (2).
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