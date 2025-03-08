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Виктория Сливко выиграла зачёт Кубка России в гонках преследования

Виктория Сливко выиграла зачёт Кубка России в гонках преследования
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Биатлонистка Виктория Сливко выиграла зачёт Кубка России — 2024/2025 в гонках преследования. После победы в пасьюте в финале КР в её активе 183 очка.

Второе место разделили три спортсменки: Полина Плюснина, Кристина Резцова и Ирина Казакевич. У них по 156 очков.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Зачёт гонок преследования. Женщины:

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 183 очка;

2. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО — Мордовия) — 156;

2. Кристина Резцова (Московская область) — 156;

2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 156;

5. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 147;

5. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 147;

7. Анастасия Халили (Московская область) — 140;

8. Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) — 132.

Календарь Кубка России - 2024/2025
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