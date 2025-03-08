Даниил Серохвостов победил в гонке преследования в финале КР, Латыпов — четвёртый

Биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в гонке преследования в рамках финала Кубка России — 2024/2025 в Златоусте (Челябинская область). Он преодолел дистанцию 12,5 км за 34.29,6, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Таким образом, он сделал золотой дубль в финале Кубка России. В пятницу, 7 марта, Серохвостов занял первое место в 10-километровом спринте.

Второе место занял Карим Халили, уступивший лидеру 25,3 секунды при одной осечке на стрельбище. Тройку призёров замкнул Кирилл Бажин (1 промах, +44,3).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Мужчины, гонка преследования 12,5 км:

1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) —34.29,6 (1 промах).

2. Карим Халили (Москва) — отставание 25,3 (1).

3. Кирилл Бажин (Свердловская область) +44,3 (1).

4.Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +1.14,1 (2).

5. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) +1.28,2 (3).

6. Александр Корнев (Удмуртская Республика) +1.28,3 (3).