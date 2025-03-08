Кубок мира — 2024/2025 по биатлону, 7-й этап, мужчины: во сколько пасьют, стартовый лист

Сегодня, 8 марта, в чешском Нове-Место состоится мужская гонка преследования в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начало гонки — в 16:55 по московскому времени.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 7-й этап, Нове-Место (Чехия). Мужчины, гонка преследования 12,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Эмильен Жаклен (Франция).

2. Томмазо Джакомель (Италия) — отставание 19,8.

3. Йоханнес Бё (Норвегия) +20,9.

4. Эрик Перро (Франция) +22,8.

5. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +27,0.

6. Йеспер Нелин (Швеция) +32,8.

7. Кентен Фийон Майе (Франция) +33,6.

8. Эмильен Клод (Франция) +37,0.

9. Кэмпбелл Райт (США) +38,7.

10. Никлас Хартвег (Швейцария) +40,6.

11. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +46,0.

12. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +49,9.

13. Мартин Понсилуома (Швеция) +52,8.

14. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +57,6.