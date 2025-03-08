Кубок мира — 2024/2025 по биатлону, 7-й этап, мужчины: во сколько пасьют, стартовый лист

Сегодня, 8 марта, в чешском Нове-Место состоится мужская гонка преследования в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начало гонки — в 16:55 по московскому времени.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 7-й этап, Нове-Место (Чехия). Мужчины, гонка преследования 12,5 км. Стартовый лист (частично):
1. Эмильен Жаклен (Франция).
2. Томмазо Джакомель (Италия) — отставание 19,8.
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +20,9.
4. Эрик Перро (Франция) +22,8.
5. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +27,0.
6. Йеспер Нелин (Швеция) +32,8.
7. Кентен Фийон Майе (Франция) +33,6.
8. Эмильен Клод (Франция) +37,0.
9. Кэмпбелл Райт (США) +38,7.
10. Никлас Хартвег (Швейцария) +40,6.
11. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +46,0.
12. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +49,9.
13. Мартин Понсилуома (Швеция) +52,8.
14. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +57,6.