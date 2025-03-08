«Сливко не позволила бороться с ней за победу». Казакевич — о пасьюте в финале КР
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Биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги гонки преследования в финале Альфа‑Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Златоусте (Челябинская область). Она заняла второе место, допустив два промаха и проиграв Виктории Сливко 57,5 секунды.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Финал, Златоуст
Женщины. 10 км. Гонка преследования
08 марта 2025, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
30:17.0
2
Ирина Казакевич
Свердловская область
+57.5
3
Анастасия Халили
Московская область
+1:58.1
«Было очень здорово по трассе слышать поддержку болельщиков. Тяжеловато было передвигаться по дистанции, но в целом хорошая гонка. Удалось сохранить второе место. Виктория была великолепна и не позволила бороться с ней за победу», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».
Биатлонистка Виктория Сливко выиграла зачёт Кубка России — 2024/2025 в гонках преследования. Казакевич поделила второе место с Полиной Плюсниной и Кристиной Резцовой.
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