«Сливко не позволила бороться с ней за победу». Казакевич — о пасьюте в финале КР

Биатлонистка Ирина Казакевич подвела итоги гонки преследования в финале Альфа‑Банк Кубка России — 2024/2025, который проходит в Златоусте (Челябинская область). Она заняла второе место, допустив два промаха и проиграв Виктории Сливко 57,5 секунды.

«Было очень здорово по трассе слышать поддержку болельщиков. Тяжеловато было передвигаться по дистанции, но в целом хорошая гонка. Удалось сохранить второе место. Виктория была великолепна и не позволила бороться с ней за победу», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Биатлонистка Виктория Сливко выиграла зачёт Кубка России — 2024/2025 в гонках преследования. Казакевич поделила второе место с Полиной Плюсниной и Кристиной Резцовой.