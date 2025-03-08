Латыпов выиграл зачёт гонок преследования в рамках КР-2024/2025, Серохвостов — восьмой

Биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем Кубка России — 2024/2025 в зачёте гонок преследования. После четвёртого места в пасьюте финала КР в его активе стало 206 очков.
Второе место занял Кирилл Бажин, набравший в сумме всех гонок преследования 164 очка. Тройку лучших замкнул Антон Бабиков (143).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Зачёт гонок преследования. Мужчины:
1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 206 очков.
2. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 164.
3. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 143.
4. Карим Халили (Москва) — 129.
5. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 122.
5. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) — 122.
5. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 122.
8. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 120.