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Женщины. 10 км Гонка преследования
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Начало прямой трансляции
19:40 Мск
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Кубок мира — 2024/2025 по биатлону, 7-й этап, женщины: во сколько пасьют, стартовый лист

Кубок мира — 2024/2025 по биатлону, 7-й этап, женщины: во сколько пасьют, стартовый лист
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Сегодня, 8 марта, в чешском Нове-Место состоится женская гонка преследования в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начало гонки — в 19:40 по московскому времени.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 10 км Гонка преследования
08 марта 2025, суббота. 19:40 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 7-й этап, Нове-Место (Чехия). Женщины, гонка преследования 10 км. Стартовый лист (частично):

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия);

2. Жюстин Бреза-Буше (Франция);

3. Жулия Симон (Франция);

4. Лу Жанмонно (Франция);

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия);

6. Каролин Оффигстад Кноттен;

7. Суви Минккинен (Финляндия);

8. Милена Тодорова (Болгария);

9. Доротея Вирер (Италия);

10. Селина Гротиан (Германия);

11. Жанна Ришар (Франция);

12. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия);

13. Осеан Мишлон (Франция);

14. Ханна Эберг (Швеция);

15. Франциска Пройс (Германия).

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