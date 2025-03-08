Кубок мира — 2024/2025 по биатлону, 7-й этап, женщины: во сколько пасьют, стартовый лист

Сегодня, 8 марта, в чешском Нове-Место состоится женская гонка преследования в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начало гонки — в 19:40 по московскому времени.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 7-й этап, Нове-Место (Чехия). Женщины, гонка преследования 10 км. Стартовый лист (частично):
1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия);
2. Жюстин Бреза-Буше (Франция);
3. Жулия Симон (Франция);
4. Лу Жанмонно (Франция);
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия);
6. Каролин Оффигстад Кноттен;
7. Суви Минккинен (Финляндия);
8. Милена Тодорова (Болгария);
9. Доротея Вирер (Италия);
10. Селина Гротиан (Германия);
11. Жанна Ришар (Франция);
12. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия);
13. Осеан Мишлон (Франция);
14. Ханна Эберг (Швеция);
15. Франциска Пройс (Германия).