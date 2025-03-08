Себастиан Самуэльссон выиграл пасьют на Кубке мира в Нове-Место, Йоханнес Бё — третий

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон одержал победу в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Нове-Место (Чехия). Он не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял представитель Италии Томмазо Джакомель с двумя промахами. Норвежец Йоханнес Бё стал третьим, допустив три промаха.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Седьмой этап. Нове-Место (Чехия). Гонка преследования, мужчины. Результаты: