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Себастиан Самуэльссон выиграл пасьют на Кубке мира в Нове-Место, Йоханнес Бё — третий

Себастиан Самуэльссон выиграл пасьют на Кубке мира в Нове-Место, Йоханнес Бё — третий
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон одержал победу в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Нове-Место (Чехия). Он не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял представитель Италии Томмазо Джакомель с двумя промахами. Норвежец Йоханнес Бё стал третьим, допустив три промаха.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
08 марта 2025, суббота. 16:55 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
32:22.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+26.4
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+38.7

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Седьмой этап. Нове-Место (Чехия). Гонка преследования, мужчины. Результаты:

  1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 32.22,1 (0 промахов).
  2. Томмазо Джакомель (Италия) — отставание 26,4 (2).
  3. Йоханнес Бё (Норвегия) +38,7 (3).
  4. Кентен Фийон Майе (Франция) +45,3 (3).
  5. Стурла Легрейд (Норвегия) +53,2 (1).
  6. Никлас Хартвег (Швейцария) +1.14,8 (1).
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