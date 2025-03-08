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Женщины. 10 км Гонка преследования
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Начало прямой трансляции
19:40 Мск
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Жулия Симон выиграла гонку преследования на Кубке мира в Нове-Место, Жанмонно — четвёртая

Жулия Симон выиграла гонку преследования на Кубке мира в Нове-Место, Жанмонно — четвёртая
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Десятикратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Нове-Место (Чехия). Второе место заняла шведка Ханна Эберг. Тройку призёров замкнула ещё одна француженка, Осеан Мишлон, обошедшая на последних метрах Лу Жанмонно. Лидер Кубка мира немка Франциска Пройс заняла 13-е место.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 10 км Гонка преследования
08 марта 2025, суббота. 19:40 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
30:56.0
2
Ханна Эберг
Швеция
+17.2
3
Осеан Мишлон
Франция
+19.2

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Седьмой этап. Нове-Место (Чехия). Гонка преследования, мужчины. Результаты:

  1. Жулия Симон (Франция) — 30.56,0 (1 промах).
  2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 17,2 (2).
  3. Осеан Мишлон (Франция) +19,2 (2).
  4. Лу Жанмонно (Франция) +20,4 (2).
  5. Селина Гротиан (Германия) +24,1 (1).
  6. Доротея Вирер (Италия) +29,6 (1).
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