Жулия Симон выиграла гонку преследования на Кубке мира в Нове-Место, Жанмонно — четвёртая

Десятикратная чемпионка мира французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Нове-Место (Чехия). Второе место заняла шведка Ханна Эберг. Тройку призёров замкнула ещё одна француженка, Осеан Мишлон, обошедшая на последних метрах Лу Жанмонно. Лидер Кубка мира немка Франциска Пройс заняла 13-е место.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Седьмой этап. Нове-Место (Чехия). Гонка преследования, мужчины. Результаты:

Жулия Симон (Франция) — 30.56,0 (1 промах). Ханна Эберг (Швеция) — отставание 17,2 (2). Осеан Мишлон (Франция) +19,2 (2). Лу Жанмонно (Франция) +20,4 (2). Селина Гротиан (Германия) +24,1 (1). Доротея Вирер (Италия) +29,6 (1).