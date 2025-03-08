Йоханнес Бё перехватил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Легрейд отстаёт на 5 очков

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё вышел в лидеры в общем зачёте Кубка мира – 2024/2025 после бронзы в гонке преследования на седьмом этапе в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Он обошёл соотечественника Стурлу Холма Легрейда, который отстаёт от Бё лишь на пять очков.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт после 16-й из 21 гонки: