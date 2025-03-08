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Йоханнес Бё перехватил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Легрейд отстаёт на 5 очков

Йоханнес Бё перехватил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Легрейд отстаёт на 5 очков
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё вышел в лидеры в общем зачёте Кубка мира – 2024/2025 после бронзы в гонке преследования на седьмом этапе в Нове-Место-на-Мораве (Чехия). Он обошёл соотечественника Стурлу Холма Легрейда, который отстаёт от Бё лишь на пять очков.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
08 марта 2025, суббота. 16:55 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
32:22.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+26.4
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+38.7

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт после 16-й из 21 гонки:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 936 очков.
  2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 931.
  3. Эмильен Жаклен (Франция) – 694.
  4. Эрик Перро (Франция) – 670.
  5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 669.
  6. Томмазо Джакомель (Италия) – 615.
  7. Тарьей Бё (Норвегия) – 600.
  8. Кентен Фийон Майе (Франция) – 586.
  9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) – 549.
  10. Фабьен Клод (Франция) – 481.
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