Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс удерживает лидерство, в топ-5 четыре француженки

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 933 очка. Вторую строчку занимает француженка Лу Жанмонно с результатом 897 очков. Тройку лидеров замыкает ещё одна француженка, Жулия Симон (685).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт после 16-й из 21 гонки: