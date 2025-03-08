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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс удерживает лидерство, в топ-5 четыре француженки

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс удерживает лидерство, в топ-5 четыре француженки
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 933 очка. Вторую строчку занимает француженка Лу Жанмонно с результатом 897 очков. Тройку лидеров замыкает ещё одна француженка, Жулия Симон (685).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт после 16-й из 21 гонки:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 933 очка.
  2. Лу Жанмонно (Франция) — 897.
  3. Жулия Симон (Франция) — 685.
  4. Жанна Ришар (Франция) — 590.
  5. Осеан Мишлон (Франция) – 588.
  6. Эльвира Эберг (Швеция) — 571.
  7. Селина Гротиан (Германия) — 563.
  8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 542.
  9. Суви Минккинен (Финляндия) — 531.
  10. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 445.
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