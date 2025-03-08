Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс удерживает лидерство, в топ-5 четыре француженки
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 933 очка. Вторую строчку занимает француженка Лу Жанмонно с результатом 897 очков. Тройку лидеров замыкает ещё одна француженка, Жулия Симон (685).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт после 16-й из 21 гонки:
- Франциска Пройс (Германия) — 933 очка.
- Лу Жанмонно (Франция) — 897.
- Жулия Симон (Франция) — 685.
- Жанна Ришар (Франция) — 590.
- Осеан Мишлон (Франция) – 588.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 571.
- Селина Гротиан (Германия) — 563.
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 542.
- Суви Минккинен (Финляндия) — 531.
- Марен Киркеэйде (Норвегия) — 445.
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