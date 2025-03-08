Кубок мира — 2024/2025, зачёт пасьютов: Йоханнес Бё вышел на первое место, Легрейд — 2-й
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё вышел на чистое первое место в зачёте гонок преследования на Кубке мира — 2024/2025. Его соотечественник Стурла Холм Легрейд стал вторым. До гонки преследования на седьмом этапе КМ в Нове-Место (Чехия) спортсмены делили лидерскую позицию. Третье место занимает победитель сегодняшней гонки швед Себастиан Самуэльссон.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
08 марта 2025, суббота. 16:55 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
32:22.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+26.4
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+38.7
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт гонок преследования. Мужчины:
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 355 очков.
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 340.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 249.
- Эмильен Жаклен (Франция) — 231.
- Эрик Перро (Франция) — 225.
- Томмазо Джакомель (Италия) — 141.
- Тарьей Бё (Норвегия) — 209.
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 185.
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 170.
- Мартин Улдаль (Норвегия) — 163.
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