Кубок мира — 2024/2025, зачёт пасьютов: Йоханнес Бё вышел на первое место, Легрейд — 2-й

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё вышел на чистое первое место в зачёте гонок преследования на Кубке мира — 2024/2025. Его соотечественник Стурла Холм Легрейд стал вторым. До гонки преследования на седьмом этапе КМ в Нове-Место (Чехия) спортсмены делили лидерскую позицию. Третье место занимает победитель сегодняшней гонки швед Себастиан Самуэльссон.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт гонок преследования. Мужчины:

Йоханнес Бё (Норвегия) — 355 очков. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 340. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 249. Эмильен Жаклен (Франция) — 231. Эрик Перро (Франция) — 225. Томмазо Джакомель (Италия) — 141. Тарьей Бё (Норвегия) — 209. Кентен Фийон Майе (Франция) — 185. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 170. Мартин Улдаль (Норвегия) — 163.