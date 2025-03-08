Кубок мира — 2024/2025, зачёт пасьютов: Жанмонно лидирует, Симон вышла на второе место
Поделиться
Французская биатлонистка Лу Жанмонно сохраняет лидерство в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025 после седьмого этапа в Нове-Место (Чехия). На второе место после победы в гонке вышла её соотечественница Жулия Симон. Тройку лидеров замыкает Франциска Пройс из Германии.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 10 км Гонка преследования
08 марта 2025, суббота. 19:40 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
30:56.0
2
Ханна Эберг
Швеция
+17.2
3
Осеан Мишлон
Франция
+19.2
Биатлон. Зачёт гонок преследований Кубка мира — 2024/2025. Женщины:
- Лу Жанмонно (Франция) — 348 очков.
- Жулия Симон (Франция) — 316.
- Франциска Пройс (Германия) — 269.
- Осеан Мишлон (Франция) — 222.
- Жанна Ришар (Франция) — 216.
- Марен Киркеэйде (Норвегия) — 197.
- Селина Гротиан (Германия) — 190.
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 160.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 147.
- Ванесса Фойгт (Германия) — 140.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 марта 2025
-
23:00
-
22:50
-
22:40
-
22:31
-
21:52
-
21:39
-
20:17
-
17:28
-
15:11
-
12:44
-
12:16
-
12:00
-
11:39
-
10:29
-
09:40
-
09:16
- 7 марта 2025
-
22:46
-
22:28
-
22:10
-
21:52
-
21:42
-
21:34
-
20:56
-
20:44
-
19:00
-
18:44
-
18:35
-
18:25
-
15:47
-
15:00
-
13:55
-
13:02
-
12:51
-
12:31
-
11:12