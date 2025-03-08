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Кубок мира — 2024/2025, зачёт пасьютов: Жанмонно лидирует, Симон вышла на второе место

Кубок мира — 2024/2025, зачёт пасьютов: Жанмонно лидирует, Симон вышла на второе место
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно сохраняет лидерство в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025 после седьмого этапа в Нове-Место (Чехия). На второе место после победы в гонке вышла её соотечественница Жулия Симон. Тройку лидеров замыкает Франциска Пройс из Германии.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 10 км Гонка преследования
08 марта 2025, суббота. 19:40 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
30:56.0
2
Ханна Эберг
Швеция
+17.2
3
Осеан Мишлон
Франция
+19.2

Биатлон. Зачёт гонок преследований Кубка мира — 2024/2025. Женщины:

  1. Лу Жанмонно (Франция) — 348 очков.
  2. Жулия Симон (Франция) — 316.
  3. Франциска Пройс (Германия) — 269.
  4. Осеан Мишлон (Франция) — 222.
  5. Жанна Ришар (Франция) — 216.
  6. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 197.
  7. Селина Гротиан (Германия) — 190.
  8. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 160.
  9. Эльвира Эберг (Швеция) — 147.
  10. Ванесса Фойгт (Германия) — 140.
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