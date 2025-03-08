Кубок мира — 2024/2025, зачёт пасьютов: Жанмонно лидирует, Симон вышла на второе место

Французская биатлонистка Лу Жанмонно сохраняет лидерство в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону — 2024/2025 после седьмого этапа в Нове-Место (Чехия). На второе место после победы в гонке вышла её соотечественница Жулия Симон. Тройку лидеров замыкает Франциска Пройс из Германии.

Биатлон. Зачёт гонок преследований Кубка мира — 2024/2025. Женщины: