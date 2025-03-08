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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов лидирует перед последней гонкой сезона

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Латыпов лидирует перед последней гонкой сезона
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Биатлонист Эдуард Латыпов лидирует в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 по биатлону перед последней гонкой сезона. В его активе 488 очков. Вторую строчку занимает Антон Бабиков с результатом 468 очков. Тройку сильнейших замыкает Кирилл Бажин (443).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

  1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 488 очков.
  2. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 468.
  3. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 443.
  4. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) — 381.
  5. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 366.
  6. Даниил Серохвостов (Новосибирская — Алтайский) — 348.
  7. Никита Поршнев (ХМАО — Югра) — 348.
  8. Александр Поварницын (Тюменская область) — 320.
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