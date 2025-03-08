Виктория Сливко возглавила общий зачёт Кубка России — 2024/2025, Резцова — вторая
Биатлонистка Виктория Сливко лидирует в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 перед последней гонкой сезона. В её активе 580 очков. Вторую строчку занимает Кристина Резцова с 527 очками, тройку лучших замыкает Наталия Шевченко (526).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:
- Виктория Сливко (Тюменская область) — 580.
- Кристина Резцова (Московская область) — 527.
- Наталия Шевченко (Свердловская область) — 526.
- Тамара Дербушева (Свердловская область) — 466.
- Ирина Казакевич (Свердловская область) — 460.
- Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — 446.
- Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) — 359.
- Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) — 338.
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