Виктория Сливко возглавила общий зачёт Кубка России — 2024/2025, Резцова — вторая

Биатлонистка Виктория Сливко лидирует в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 перед последней гонкой сезона. В её активе 580 очков. Вторую строчку занимает Кристина Резцова с 527 очками, тройку лучших замыкает Наталия Шевченко (526).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:

Виктория Сливко (Тюменская область) — 580. Кристина Резцова (Московская область) — 527. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 526. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 466. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 460. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — 446. Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) — 359. Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) — 338.