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Кубок России по биатлону, финал: во сколько начнётся женский масс-старт, где смотреть

Кубок России по биатлону, финал: во сколько начнётся женский масс-старт, где смотреть
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Сегодня, 9 марта, в Златоусте (Челябинская область) пройдёт заключительный соревновательный день на финале Кубка России по биатлону — 2024/2025. Начало женского масс-старта запланировано на 10:00 по московскому времени. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Виктория Сливко является лидером общего зачёта.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Финал, Златоуст
Женщины. 12 км Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины, масс-старт. Стартовый лист (частично):

1. Виктория Сливко.

2. Кристина Резцова.

3. Наталия Шевченко.

4. Тамара Дербушева.

5. Ирина Казакевич.

6. Полина Плюснина.

7. Елизавета Каплина.

8. Екатерина Мошкова.

9. Анастасия Халили.

10. Юлия Шеллер.

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