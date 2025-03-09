Кубок России по биатлону, финал: во сколько начнётся женский масс-старт, где смотреть

Сегодня, 9 марта, в Златоусте (Челябинская область) пройдёт заключительный соревновательный день на финале Кубка России по биатлону — 2024/2025. Начало женского масс-старта запланировано на 10:00 по московскому времени. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Виктория Сливко является лидером общего зачёта.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины, масс-старт. Стартовый лист (частично):
1. Виктория Сливко.
2. Кристина Резцова.
3. Наталия Шевченко.
4. Тамара Дербушева.
5. Ирина Казакевич.
6. Полина Плюснина.
7. Елизавета Каплина.
8. Екатерина Мошкова.
9. Анастасия Халили.
10. Юлия Шеллер.