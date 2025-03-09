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Кубок России по биатлону, финал: во сколько начнётся мужской масс-старт, где смотреть

Кубок России по биатлону, финал: во сколько начнётся мужской масс-старт, где смотреть
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Сегодня, 9 марта, в Златоусте (Челябинская область) пройдёт заключительный соревновательный день на финале Кубка России по биатлону — 2024/2025. Начало мужского масс-старта запланировано на 12:45 по московскому времени. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Эдуард Латыпов является лидером общего зачёта.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Финал, Златоуст
Мужчины. 15 км Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 12:45 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Мужчины, масс-старт. Стартовый лист (частично):

1. Эдуард Латыпов.

2. Антон Бабиков.

3. Кирилл Бажин.

4. Рустам Каюмов.

5. Кирилл Стрельцов.

6. Даниил Серохвостов.

7. Никита Поршнев.

8. Александр Поварницын.

9. Евгений Сидоров.

10. Максим Цветков.

11. Виктор Плицев.

12. Карим Халили.

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