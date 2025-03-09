Ирина Казакевич выиграла масс-старт в финале Кубка России в Златоусте
Поделиться
Биатлонистка Ирина Казакевич одержала победу в масс-старте на финале Кубка России сезона-2024/2025, который проходит в Златоусте. Она преодолела дистанцию за 34.22,4. Второе место заняла Тамара Дербушева с отставанием 5,2 секунды от победительницы. Тройку призёров замкнула Светлана Миронова (+14,5).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Финал, Златоуст
Женщины. 12 км Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Ирина Казакевич
Свердловская область
34:22.4
2
Тамара Дербушева
Свердловская область
+5.2
3
Светлана Миронова
Свердловская область
+14.5
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины. Масс-старт, 12 км. Результаты:
- Ирина Казакевич (Свердловская область) — 34.22,4 (1 промах).
- Тамара Дербушева (Свердловская область) — отставание 5,2 (0).
- Светлана Миронова (Свердловская область) +14,5 (0).
- Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) +46,6 (3).
- Елизавета Фролова (Тюменская область) +49,6 (3).
- Полина Плюснина (Тюменская область) +53,0 (3).
Материалы по теме
Комментарии
- 9 марта 2025
-
11:02
-
10:37
-
09:30
-
07:00
- 8 марта 2025
-
23:00
-
22:50
-
22:40
-
22:31
-
21:52
-
21:39
-
20:17
-
17:28
-
15:11
-
12:44
-
12:16
-
12:00
-
11:39
-
10:29
-
09:40
-
09:16
- 7 марта 2025
-
22:46
-
22:28
-
22:10
-
21:52
-
21:42
-
21:34
-
20:56
-
20:44
-
19:00
-
18:44
-
18:35
-
18:25
-
15:47
-
15:00
-
13:55