Ирина Казакевич выиграла масс-старт в финале Кубка России в Златоусте

Биатлонистка Ирина Казакевич одержала победу в масс-старте на финале Кубка России сезона-2024/2025, который проходит в Златоусте. Она преодолела дистанцию за 34.22,4. Второе место заняла Тамара Дербушева с отставанием 5,2 секунды от победительницы. Тройку призёров замкнула Светлана Миронова (+14,5).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины. Масс-старт, 12 км. Результаты: