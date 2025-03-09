Виктория Сливко выиграла общий зачёт Кубка России — 2024/2025 по биатлону
Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей общего зачёта Кубка России — 2024/2025 по биатлону. По итогам 14 стартов спортсменка набрала 580 очков. Второе место заняла Кристина Резцова с результатом 538 очков. Тройку лидеров замкнула Наталия Шевченко (526).
Сливко победила в спринте и гонке преследования на финале Кубка России, который проходит в Златоусте.
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:
- Виктория Сливко (Тюменская область) — 580.
- Кристина Резцова (Московская область) — 538.
- Наталия Шевченко (Свердловская область) — 526.
- Ирина Казакевич (Свердловская область) — 500.
- Тамара Дербушева (Свердловская область) — 496.
- Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — 482.
- Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) — 402.
- Анастасия Халили (Московская область) — 362.
Материалы по теме
Комментарии