Кубок мира — 2024/2025 по биатлону, 7-й этап: во сколько мужская эстафета, стартовый лист

Сегодня, 9 марта, в чешском Нове-Место состоится мужская эстафета 4х7,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начало гонки — в 15:50 по московскому времени.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 7-й этап, Нове-Место (Чехия). Мужчины, эстафета. Стартовый лист (частично):

1. Франция (Эмильен Клод, Оскар Ломбардо, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе).

2. Норвегия (Мартин Улдаль, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё).

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон).

4. Германия (Давид Цобель, Филипп Наврат, Йоханнес Кюн, Филипп Хорн).

7. Италия (Даниэле Каппеллари, Томмазо Джакомель, Патрик Браунхофер, Дидье Бьона).