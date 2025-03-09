Самуэльссон прокомментировал свою победу в пасьюте на седьмом этапе КМ в Нове-Место
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился эмоциями от своей победы в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Нове-Место (Чехия).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
08 марта 2025, суббота. 16:55 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
32:22.1
2
Томмазо Джакомель
Италия
+26.4
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+38.7
«Это победа, которая значит очень много. Я думал об этом на прошлой неделе: с тех пор, как я одержал свою первую победу в 2020 году, я побеждал как минимум один раз в каждом сезоне, но в этом сезоне у меня не было ни одной победы, так что приятно, что это произошло сейчас.
Конечно, я волновался, когда заходил на последний огневой рубеж. Но я знал, что делал это раньше, поэтому просто подумал: «Ну ладно». Это было очень весело», — приводит слова Самуэльссона SVT.
Напомним, швед преодолел дистанцию за 32.22,1, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.
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