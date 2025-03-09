Самуэльссон прокомментировал свою победу в пасьюте на седьмом этапе КМ в Нове-Место

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился эмоциями от своей победы в гонке преследования на седьмом этапе Кубка мира сезона-2024/2025 в Нове-Место (Чехия).

«Это победа, которая значит очень много. Я думал об этом на прошлой неделе: с тех пор, как я одержал свою первую победу в 2020 году, я побеждал как минимум один раз в каждом сезоне, но в этом сезоне у меня не было ни одной победы, так что приятно, что это произошло сейчас.

Конечно, я волновался, когда заходил на последний огневой рубеж. Но я знал, что делал это раньше, поэтому просто подумал: «Ну ладно». Это было очень весело», — приводит слова Самуэльссона SVT.

Напомним, швед преодолел дистанцию за 32.22,1, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.