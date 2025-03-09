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Ирина Казакевич выиграла зачёт масс-стартов в рамках Кубка России — 2024/2025

Ирина Казакевич выиграла зачёт масс-стартов в рамках Кубка России — 2024/2025
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Биатлонистка Ирина Казакевич стал победительницей Кубка России — 2024/2025 в зачёте масс-стартов. После победы в гонке на финале КР в её активе стало 124 очка. Столько же баллов набрала Тамара Дербушева, но уступила по показателю побед. Тройку лучших замкнула Кристина Резцова (110).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Финал, Златоуст
Женщины. 12 км Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Ирина Казакевич
Свердловская область
34:22.4
2
Тамара Дербушева
Свердловская область
+5.1
3
Светлана Миронова
Свердловская область
+14.4

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины:

  1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 124 очка.
  2. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 124.
  3. Кристина Резцова (Московская область) — 110.
  4. Светлана Миронова (Свердловская область) — 102.
  5. Юлия Шеллер (Красноярский край) — 102.
  6. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО — Мордовия) — 100.
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