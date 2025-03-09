Ирина Казакевич выиграла зачёт масс-стартов в рамках Кубка России — 2024/2025

Биатлонистка Ирина Казакевич стал победительницей Кубка России — 2024/2025 в зачёте масс-стартов. После победы в гонке на финале КР в её активе стало 124 очка. Столько же баллов набрала Тамара Дербушева, но уступила по показателю побед. Тройку лучших замкнула Кристина Резцова (110).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины:

Ирина Казакевич (Свердловская область) — 124 очка. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 124. Кристина Резцова (Московская область) — 110. Светлана Миронова (Свердловская область) — 102. Юлия Шеллер (Красноярский край) — 102. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО — Мордовия) — 100.