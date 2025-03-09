Карим Халили победил в масс-старте на финале Кубка России в Златоусте, Латыпов — 22-й
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Биатлонист Карим Халили одержал победу в масс-старте на финале Кубка России сезона-2024/2025, который проходит в Златоусте. Второе место занял Антон Бабиков. Тройку призёров замкнул Ильназ Мухамедзянов. Лидер общего зачёта КР Эдуард Латыпов финишировал 22-м.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Финал, Златоуст
Мужчины. 15 км Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
39:50.9
2
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+1.6
3
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+6.8
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Мужчины. Масс-старт, 15 км. Результаты:
- Карим Халили (Москва) — 39.50,9 (один промах).
- Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — отставание 1,5 (0).
- Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) +6,8 (1).
- Вячеслав Малеев (Тюменская область) +7,3 (2).
- Кирилл Бажин (Свердловская область) +19,7 (1).
- Евгений Сидоров (Красноярский — Ленинградская) +39,3 (2).
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