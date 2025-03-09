Карим Халили победил в масс-старте на финале Кубка России в Златоусте, Латыпов — 22-й

Биатлонист Карим Халили одержал победу в масс-старте на финале Кубка России сезона-2024/2025, который проходит в Златоусте. Второе место занял Антон Бабиков. Тройку призёров замкнул Ильназ Мухамедзянов. Лидер общего зачёта КР Эдуард Латыпов финишировал 22-м.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Мужчины. Масс-старт, 15 км. Результаты:

Карим Халили (Москва) — 39.50,9 (один промах). Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — отставание 1,5 (0). Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика) +6,8 (1). Вячеслав Малеев (Тюменская область) +7,3 (2). Кирилл Бажин (Свердловская область) +19,7 (1). Евгений Сидоров (Красноярский — Ленинградская) +39,3 (2).