Эдуард Латыпов выиграл общий зачёт Кубка России — 2024/2025 по биатлону
Биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем общего зачёта Кубка России — 2024/2025 по биатлону. По итогам 14 стартов спортсмен набрал 507 очков. Второе место занял Антон Бабиков с результатом 498 очков. Тройку лидеров замкнул Кирилл Бажин (482).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:
- Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 507 очков.
- Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 498.
- Кирилл Бажин (Свердловская область) — 482.
- Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) — 406.
- Никита Поршнев (ХМАО — Югра) — 382.
- Даниил Серохвостов (Новосибирская — Алтайский) — 379.
- Кирилл Стрельцов (Московская область) — 370.
- Карим Халили (Москва) — 352.
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