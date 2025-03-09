Эдуард Латыпов выиграл общий зачёт Кубка России — 2024/2025 по биатлону

Биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем общего зачёта Кубка России — 2024/2025 по биатлону. По итогам 14 стартов спортсмен набрал 507 очков. Второе место занял Антон Бабиков с результатом 498 очков. Тройку лидеров замкнул Кирилл Бажин (482).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 507 очков. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 498. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 482. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) — 406. Никита Поршнев (ХМАО — Югра) — 382. Даниил Серохвостов (Новосибирская — Алтайский) — 379. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 370. Карим Халили (Москва) — 352.