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Женщины. 4 x 6 км Эстафета
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Кубок мира — 2024/2025 по биатлону, 7-й этап: во сколько женская эстафета, стартовый лист

Кубок мира — 2024/2025 по биатлону, 7-й этап: во сколько женская эстафета, стартовый лист
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Сегодня, 9 марта, в чешском Нове-Место состоится женская эстафета 4х6 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начало гонки — в 18:45 по московскому времени.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
09 марта 2025, воскресенье. 18:45 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 7-й этап, Нове-Место (Чехия). Женщины, эстафета. Стартовый лист (частично):

1. Швеция: Йоханна Скоттхейм, Анна Магнуссон, Сара Андерссон, Ханна Эберг.

2. Франция: Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон.

3. Норвегия: Каролине Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Рагнхильд Фемстейневик, Марен Киркеэйде.

4. Германия: Йоханна Пуфф, Юлия Таннхаймер, София Шнайдер, Селина Гротиан.

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