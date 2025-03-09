Кубок мира — 2024/2025 по биатлону, 7-й этап: во сколько женская эстафета, стартовый лист

Сегодня, 9 марта, в чешском Нове-Место состоится женская эстафета 4х6 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Начало гонки — в 18:45 по московскому времени.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. 7-й этап, Нове-Место (Чехия). Женщины, эстафета. Стартовый лист (частично):

1. Швеция: Йоханна Скоттхейм, Анна Магнуссон, Сара Андерссон, Ханна Эберг.

2. Франция: Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон.

3. Норвегия: Каролине Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Рагнхильд Фемстейневик, Марен Киркеэйде.

4. Германия: Йоханна Пуфф, Юлия Таннхаймер, София Шнайдер, Селина Гротиан.