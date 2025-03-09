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Антон Бабиков выиграл зачёт масс-стартов в рамках Кубка России — 2024/2025

Антон Бабиков выиграл зачёт масс-стартов в рамках Кубка России — 2024/2025
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Биатлонист Антон Бабиков стал победителем Кубка России — 2024/2025 в зачёте масс-стартов. После второго места в масс-старте на финале КР в Златоусте в его активе стало 121 очко. Второе место занял Иван Колотов с результатом 118 баллов. Тройку лучших замкнул Александр Бектуганов (115).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Финал, Златоуст
Мужчины. 15 км Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
39:50.9
2
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+1.6
3
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+6.8

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Мужчины:

  1. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 121 очко.
  2. Иван Колотов (Пермский край) — 118.
  3. Александр Бектуганов (Ямало-Ненецкий АО) — 115.
  4. Вячеслав Малеев (Тюменская область) — 102.
  5. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 101.
  6. Евгений Сидоров (Красноярский — Ленинградская) — 90.
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