Антон Бабиков выиграл зачёт масс-стартов в рамках Кубка России — 2024/2025

Биатлонист Антон Бабиков стал победителем Кубка России — 2024/2025 в зачёте масс-стартов. После второго места в масс-старте на финале КР в Златоусте в его активе стало 121 очко. Второе место занял Иван Колотов с результатом 118 баллов. Тройку лучших замкнул Александр Бектуганов (115).

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Мужчины:

Антон Бабиков (Республика Башкортостан) — 121 очко. Иван Колотов (Пермский край) — 118. Александр Бектуганов (Ямало-Ненецкий АО) — 115. Вячеслав Малеев (Тюменская область) — 102. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 101. Евгений Сидоров (Красноярский — Ленинградская) — 90.