Эдуард Латыпов пропустит этапы чемпионата России в Тюмени и Увате

Биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в общем зачёте на Кубке России — 2024/2025 и сообщил, что пропустит первые два этапа чемпионата России — 2025 в Тюмени и Увате.

«Кубок достался с трудом. Не так легко было, как в том году. Не знаю, что с формой. Надо разбираться, сейчас тяжело. Было заражение в одной из гонок, думал, пройдёт, но от гонки к гонке становится только хуже и хуже. Во время гонки я ни о чём не думал, просто говорил себе: «Терпи». У меня были такие мысли на протяжении всего этапа.

Хотелось бы как можно скорее вернуться, но нужно понять, что со здоровьем. Нужно смотреть не только с физической точки зрения, поэтому сдам анализы. Я пропускаю Тюмень и Уват, чтобы разобраться с состоянием. Если я бегаю в такой форме, то лишь усугубляю своё состояние. От этого портится и здоровье, а его не купишь», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».