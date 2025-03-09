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Франция выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место, Норвегия — вторая

Мужская сборная Франции выиграла эстафету на седьмом этапе Кубка мира — 2024-2025 в Нове-Место (Чехия). Спортсмены преодолели дистанцию за 1:16.24,3. В состав команды вошли Эмильен Клод, Фабьен Клод, Оскар Ломбардо и Кентен Фийон Майе.

Вторыми стали спортсмены из Норвегии (Мартин Улдаль, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё), отстав от лидеров на 1.26,6. Тройку сильнейших замкнули представители Украины (Артём Тищенко, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Нове-Место (Чехия). Мужчины. Эстафета: