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Франция выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место, Норвегия — вторая

Франция выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место, Норвегия — вторая
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Мужская сборная Франции выиграла эстафету на седьмом этапе Кубка мира — 2024-2025 в Нове-Место (Чехия). Спортсмены преодолели дистанцию за 1:16.24,3. В состав команды вошли Эмильен Клод, Фабьен Клод, Оскар Ломбардо и Кентен Фийон Майе.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
09 марта 2025, воскресенье. 15:50 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Украина

Вторыми стали спортсмены из Норвегии (Мартин Улдаль, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё), отстав от лидеров на 1.26,6. Тройку сильнейших замкнули представители Украины (Артём Тищенко, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Нове-Место (Чехия). Мужчины. Эстафета:

  1. Франция (Эмильен Клод, Фабьен Клод, Оскар Ломбардо, Кентен Фийон Майе) — 1:16.24,3 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).
  2. Новрегия (Мартин Улдаль, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — отставание 1.26,6 (1+8).
  3. Украина (Артём Тищенко, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный) +2.45,4 (0+7).
  4. Германия +2.57,1 (4+10).
  5. Австрия +4.04,2 (0+10).
  6. Италия +4.28,8 (5+11).
  7. Швеция +4.42,7 (6+16).
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