Мужская сборная Швеции показала худшую стрельбу в эстафете за последние 11 лет

Мужская сборная Швеции провела худшую эстафету за последние 11 лет в стрелковом плане. Сегодня, 9 марта, в эстафете на седьмом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Нове-Место (Чехия) шведские биатлонисты пробежали шесть штрафных кругов и использовали 16 дополнительных патронов. В состав команды вошли Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон. Они заняли седьмое место.

Больше штрафных кругов у шведов было на чемпионате Европы в 2014 году в Нове-Место. Тогда они заняли 12-е место (9 штрафных кругов + 16 дополнительных патронов).

На Кубке мира в Нове-Место лучшими в эстафете стали французские биатлонисты. Серебро завоевали норвежцы, а бронзу — украинские спортсмены.