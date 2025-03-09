Мужская сборная Швеции показала худшую стрельбу в эстафете за последние 11 лет
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Мужская сборная Швеции провела худшую эстафету за последние 11 лет в стрелковом плане. Сегодня, 9 марта, в эстафете на седьмом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Нове-Место (Чехия) шведские биатлонисты пробежали шесть штрафных кругов и использовали 16 дополнительных патронов. В состав команды вошли Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон. Они заняли седьмое место.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
09 марта 2025, воскресенье. 15:50 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Украина
Больше штрафных кругов у шведов было на чемпионате Европы в 2014 году в Нове-Место. Тогда они заняли 12-е место (9 штрафных кругов + 16 дополнительных патронов).
На Кубке мира в Нове-Место лучшими в эстафете стали французские биатлонисты. Серебро завоевали норвежцы, а бронзу — украинские спортсмены.
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