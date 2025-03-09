Кубок наций — 2024/2025, мужчины: Франция продолжает лидировать, Норвегия — вторая
Мужская сборная Франции продолжает лидировать в зачёте Кубка наций — 2024/2025. После победы в эстафете на седьмом этапе в Нове-Место (Чехия) в их активе 7844 очка.
Вторую строчку занимают норвежские спортсмены, которые в эстафете в Нове-Место завоевали серебро, с результатом 7660 очков. Тройку сильнейших замыкают шведские биатлонисты (6682).
Биатлон. Кубок наций — 2024/2025. Мужчины:
- Франция — 7844.
- Норвегия — 7660.
- Швеция — 6682.
- Германия — 6657.
- Швейцария — 5852.
- Италия – 5793.
- Чехия – 5655.
- Украина – 5552.
- Словения – 5425.
- Финляндия – 5238.
- Австрия – 5122.
- США – 4722.
- Бельгия — 4079.
- Эстония — 3803.
- Болгария — 3784.
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