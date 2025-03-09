Кубок наций — 2024/2025, мужчины: Франция продолжает лидировать, Норвегия — вторая

Мужская сборная Франции продолжает лидировать в зачёте Кубка наций — 2024/2025. После победы в эстафете на седьмом этапе в Нове-Место (Чехия) в их активе 7844 очка.

Вторую строчку занимают норвежские спортсмены, которые в эстафете в Нове-Место завоевали серебро, с результатом 7660 очков. Тройку сильнейших замыкают шведские биатлонисты (6682).

Биатлон. Кубок наций — 2024/2025. Мужчины:

Франция — 7844. Норвегия — 7660. Швеция — 6682. Германия — 6657. Швейцария — 5852. Италия – 5793. Чехия – 5655. Украина – 5552. Словения – 5425. Финляндия – 5238. Австрия – 5122. США – 4722. Бельгия — 4079. Эстония — 3803. Болгария — 3784.