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Кубок наций — 2024/2025, мужчины: Франция продолжает лидировать, Норвегия — вторая

Кубок наций — 2024/2025, мужчины: Франция продолжает лидировать, Норвегия — вторая
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Мужская сборная Франции продолжает лидировать в зачёте Кубка наций — 2024/2025. После победы в эстафете на седьмом этапе в Нове-Место (Чехия) в их активе 7844 очка.

Вторую строчку занимают норвежские спортсмены, которые в эстафете в Нове-Место завоевали серебро, с результатом 7660 очков. Тройку сильнейших замыкают шведские биатлонисты (6682).

Биатлон. Кубок наций — 2024/2025. Мужчины:

  1. Франция  — 7844.
  2. Норвегия — 7660.
  3. Швеция — 6682.
  4. Германия — 6657.
  5. Швейцария — 5852.
  6. Италия – 5793.
  7. Чехия – 5655.
  8. Украина – 5552.
  9. Словения – 5425.
  10. Финляндия – 5238.
  11. Австрия – 5122.
  12. США – 4722.
  13. Бельгия — 4079.
  14. Эстония — 3803.
  15. Болгария — 3784.
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