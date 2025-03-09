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«Борьба с Бё была моей особой задачей». Фийон Майе — о победе в эстафете в Нове-Место

«Борьба с Бё была моей особой задачей». Фийон Майе — о победе в эстафете в Нове-Место
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Французский биатлонист Кенетн Фийон Майе высказался о победе в мужской эстафете на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Нове-Место (Чехия).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
09 марта 2025, воскресенье. 15:50 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Украина

«Борьба с Йоханнесом была моей особой задачей. Мы пробежали вместе первые два круга – чисто отстреляли на лёжке. Знал, что тяжёлая борьба будет на стойке. Атаковал эту стрельбу, идя вместе с Йоханнесом. Это великий день для французской команды, потому что мы выиграли общий зачёт эстафеты с пятью победами и одной второй. Это просто потрясающе. Спасибо всем моим товарищам по команде, всем сервисменам, тренерам, физиотерапевтам. Это была потрясающая эстафета, завершающая сезон.

Мои товарищи по команде проделали отличную работу. Они оказали на меня сильное давление, борясь за лидерство с Йоханнесом. Это хороший день!» — приводит слова Фийона Майе официальный сайт IBU.

В состав сборной Франции, помимо Фийона Майе, вошли Эмильен Клод, Фабьен Клод, Оскар Ломбардо. Серебро в эстафете завоевали спортсмены из Норвегии (Мартин Улдаль, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё).

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