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Женская сборная Франции выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место

Женская сборная Франции выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место
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Женская сборная Франции выиграла эстафету на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Нове-Место (Чехия). Спортсменки преодолели дистанцию за 1:11.11,1. В состав команды вошли Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Бреза-Буше и Жулия Симон.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 7, Нове-Место-на-Мораве, Чехия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
09 марта 2025, воскресенье. 18:45 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Германия

Вторыми стали представительницы Норвегии (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Рагнхильд Фемстейневик, Марен Ельмесет Киркеэйде), отстав от лидеров на 25,1 секунды. Тройку сильнейших замкнули немецкие биатлонистки (Йоханна Пуфф, Юлия Таннхаймер, София Шнайдер. Селина Гротиан).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Нове-Место (Чехия). Эстафета. Женщины:

  1. Франция (Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюситн Бреза-Буше, Жулия Симон) — 1:11.11,1 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов).
  2. Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Рагнхильд Фемстейневик, Марен Ельмесет Киркеэйде) — отставание 25,1 (0+11).
  3. Германия (Йоханна Пуфф, Юлия Таннхаймер, София Шнайдер. Селина Гротиан) +47,6 (0+8).
  4. Швейцария +1,36,3 (0+8).
  5. Австрия +2.29,4 (1+10).
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