«Старался контролировать Бабикова». Халили — о победе в масс-старте на финале Кубка России

Биатлонист Карим Халили прокомментировал победу в масс-старте на финале Кубка России сезона-2024/2025 в Златоусте.

«На последнем спуске я понимал, что мне нужно сделать несколько движений ногами, выйти на внешний радиус. Лучше растолкался и набрал скорость. Думаю, Бабиков до последнего старался держать скорость, чтобы ребята не подкатились, а я старался контролировать и Антона, и тех, кто сзади.

Задача — сохранить до конца сезона хорошее состояние. Бегать гонки одно удовольствие, когда состояние на таком уровне», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Второе место занял Антон Бабиков. Тройку призёров замкнул Ильназ Мухамедзянов. Лидер общего зачёта КР Эдуард Латыпов финишировал 22-м.