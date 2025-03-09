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«Старался контролировать Бабикова». Халили — о победе в масс-старте на финале Кубка России

«Старался контролировать Бабикова». Халили — о победе в масс-старте на финале Кубка России
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Биатлонист Карим Халили прокомментировал победу в масс-старте на финале Кубка России сезона-2024/2025 в Златоусте.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2024/25. Финал, Златоуст
Мужчины. 15 км Масс-старт
09 марта 2025, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
39:50.9
2
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+1.6
3
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+6.8

«На последнем спуске я понимал, что мне нужно сделать несколько движений ногами, выйти на внешний радиус. Лучше растолкался и набрал скорость. Думаю, Бабиков до последнего старался держать скорость, чтобы ребята не подкатились, а я старался контролировать и Антона, и тех, кто сзади.

Задача — сохранить до конца сезона хорошее состояние. Бегать гонки одно удовольствие, когда состояние на таком уровне», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Второе место занял Антон Бабиков. Тройку призёров замкнул Ильназ Мухамедзянов. Лидер общего зачёта КР Эдуард Латыпов финишировал 22-м.

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