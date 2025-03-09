Наталия Шевченко: многие обрадовались моей болезни, хоть и говорят, что переживают

Российская биатлонистка Наталия Шевченко заявила, что многие спортсменки были рады, что она пропустила финал Кубка России — 2024/2025 из-за болезни.

— С каким чувством смотришь гонки, когда Виктория Сливко забирает все твои зачёты?

— Небольшой подарок на 8 Марта. Конечно, максимально обидно, но единственное, чего я сейчас хочу, это вылечиться.

— Сливко не звонила, не писала?

— Конечно, нет. Я думаю, что многие обрадовались моей болезни, хоть они и говорят в прямых эфирах, что они переживают и так далее, но, по крайней мере, никто, кроме моей команды, меня не поддержал, — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Напомним, Виктория Сливко стала победительницей общего зачёта Кубка России — 2024/2025 по биатлону. По итогам 14 стартов спортсменка набрала 580 очков. Второе место заняла Кристина Резцова с результатом 538 очков. Тройку лидеров замкнула Наталия Шевченко (526).