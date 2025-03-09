Кубок наций — 2024/2025, женщины: Франция лидирует, Германия вышла на второе место
Женская сборная Франции продолжает лидировать в зачёте Кубка наций — 2024/2025. После победы в эстафете в Нове-Место в активе команды 7840 очков.
На второе место вышла сборная Германии, завоевавшая бронзу в сегодняшней эстафете, с результатом 6994 очка. Тройку сильнейших замкнули представительницы Швеции (6938).
Биатлон. Кубок наций — 2024/2025. Женщины:
- Франция — 7840.
- Германия — 6994.
- Швеция — 6938.
- Норвегия – 6891.
- Швейцария – 5955.
- Италия – 5859.
- Австрия – 5568.
- Украина – 5198.
- Чехия – 5184.
- Финляндия – 5057.
- Польша — 4991.
- Словения — 4534.
- Эстония — 4497.
- Словакия — 4249.
- Болгария — 4103.
- Канада — 4097.
- Бельгия — 3953.
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