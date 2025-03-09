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Кубок наций — 2024/2025, женщины: Франция лидирует, Германия вышла на второе место

Кубок наций — 2024/2025, женщины: Франция лидирует, Германия вышла на второе место
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Женская сборная Франции продолжает лидировать в зачёте Кубка наций — 2024/2025. После победы в эстафете в Нове-Место в активе команды 7840 очков.

На второе место вышла сборная Германии, завоевавшая бронзу в сегодняшней эстафете, с результатом 6994 очка. Тройку сильнейших замкнули представительницы Швеции (6938).

Биатлон. Кубок наций — 2024/2025. Женщины:

  1. Франция — 7840.
  2. Германия — 6994.
  3. Швеция — 6938.
  4. Норвегия – 6891.
  5. Швейцария – 5955.
  6. Италия – 5859.
  7. Австрия – 5568.
  8. Украина – 5198.
  9. Чехия – 5184.
  10. Финляндия – 5057.
  11. Польша — 4991.
  12. Словения — 4534.
  13. Эстония — 4497.
  14. Словакия — 4249.
  15. Болгария — 4103.
  16. Канада — 4097.
  17. Бельгия — 3953.
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