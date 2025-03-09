Кубок наций — 2024/2025, женщины: Франция лидирует, Германия вышла на второе место

Женская сборная Франции продолжает лидировать в зачёте Кубка наций — 2024/2025. После победы в эстафете в Нове-Место в активе команды 7840 очков.

На второе место вышла сборная Германии, завоевавшая бронзу в сегодняшней эстафете, с результатом 6994 очка. Тройку сильнейших замкнули представительницы Швеции (6938).

Биатлон. Кубок наций — 2024/2025. Женщины:

Франция — 7840. Германия — 6994. Швеция — 6938. Норвегия – 6891. Швейцария – 5955. Италия – 5859. Австрия – 5568. Украина – 5198. Чехия – 5184. Финляндия – 5057. Польша — 4991. Словения — 4534. Эстония — 4497. Словакия — 4249. Болгария — 4103. Канада — 4097. Бельгия — 3953.