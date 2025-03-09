Мужская сборная Франции выиграла зачёт эстафет на Кубке мира — 2024/2025

Мужская сборная Франции досрочно выиграла зачёт эстафет на Кубке мира — 2024/2025. Французы одержали победу в пяти гонках из пяти. В их активе 450 очков.

Вторыми стали представители Норвегии с результатом 355 очков. Тройку сильнейших замкнули шведские спортсмены (311).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт эстафет. Мужчины: