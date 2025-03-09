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Мужская сборная Франции выиграла зачёт эстафет на Кубке мира — 2024/2025

Мужская сборная Франции выиграла зачёт эстафет на Кубке мира — 2024/2025
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Мужская сборная Франции досрочно выиграла зачёт эстафет на Кубке мира — 2024/2025. Французы одержали победу в пяти гонках из пяти. В их активе 450 очков.

Вторыми стали представители Норвегии с результатом 355 очков. Тройку сильнейших замкнули шведские спортсмены (311).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт эстафет. Мужчины:

  1. Франция — 450 очков.
  2. Норвегия – 355.
  3. Швеция – 311.
  4. Германия – 266.
  5. Украина – 217.
  6. Словения – 201.
  7. Италия – 195.
  8. Чехия – 180.
  9. Швейцария – 179.
  10. Австрия – 178.
  11. Финляндия – 169.
  12. США – 149.
  13. Болгария — 133.
  14. Бельгия — 132.
  15. Польша — 126.
  16. Румыния — 125.
  17. Литва — 123.
  18. Казахстан — 120.
  19. Эстония — 113.
  20. Канада — 109.
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