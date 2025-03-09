Мужская сборная Франции выиграла зачёт эстафет на Кубке мира — 2024/2025
Мужская сборная Франции досрочно выиграла зачёт эстафет на Кубке мира — 2024/2025. Французы одержали победу в пяти гонках из пяти. В их активе 450 очков.
Вторыми стали представители Норвегии с результатом 355 очков. Тройку сильнейших замкнули шведские спортсмены (311).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт эстафет. Мужчины:
- Франция — 450 очков.
- Норвегия – 355.
- Швеция – 311.
- Германия – 266.
- Украина – 217.
- Словения – 201.
- Италия – 195.
- Чехия – 180.
- Швейцария – 179.
- Австрия – 178.
- Финляндия – 169.
- США – 149.
- Болгария — 133.
- Бельгия — 132.
- Польша — 126.
- Румыния — 125.
- Литва — 123.
- Казахстан — 120.
- Эстония — 113.
- Канада — 109.
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