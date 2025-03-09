Женская сборная Франции выиграла зачёт эстафет на Кубке мира — 2024/2025
Женская сборная Франции выиграла зачёт эстафет на Кубке мира — 2024/2025. После победы на этапе в Нове-Место в активе команды 370 очков.
Вторыми стали представительницы Швеции с результатом 340 очков. Тройку сильнейших замкнули норвежские спортсменки (335).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт эстафет. Женщины:
- Франция — 370 очков.
- Швеция – 340.
- Норвегия – 335.
- Германия – 323.
- Швейцария – 244.
- Италия – 204.
- Австрия – 200.
- Украина – 171.
- Польша – 171.
- Чехия – 162.
Отметим, что мужская сборная Франции также выиграла зачёт эстафет. Французы выиграли пять гонок из пяти. Вторыми стали представители Норвегии, третьими — Швеции.
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