Женская сборная Франции выиграла зачёт эстафет на Кубке мира — 2024/2025

Женская сборная Франции выиграла зачёт эстафет на Кубке мира — 2024/2025. После победы на этапе в Нове-Место в активе команды 370 очков.

Вторыми стали представительницы Швеции с результатом 340 очков. Тройку сильнейших замкнули норвежские спортсменки (335).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт эстафет. Женщины:

Франция — 370 очков. Швеция – 340. Норвегия – 335. Германия – 323. Швейцария – 244. Италия – 204. Австрия – 200. Украина – 171. Польша – 171. Чехия – 162.

Отметим, что мужская сборная Франции также выиграла зачёт эстафет. Французы выиграли пять гонок из пяти. Вторыми стали представители Норвегии, третьими — Швеции.