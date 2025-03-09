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Женская сборная Франции выиграла зачёт эстафет на Кубке мира — 2024/2025

Женская сборная Франции выиграла зачёт эстафет на Кубке мира — 2024/2025
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Женская сборная Франции выиграла зачёт эстафет на Кубке мира — 2024/2025. После победы на этапе в Нове-Место в активе команды 370 очков.

Вторыми стали представительницы Швеции с результатом 340 очков. Тройку сильнейших замкнули норвежские спортсменки (335).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт эстафет. Женщины:

  1. Франция — 370 очков.
  2. Швеция – 340.
  3. Норвегия – 335.
  4. Германия – 323.
  5. Швейцария – 244.
  6. Италия – 204.
  7. Австрия – 200.
  8. Украина – 171.
  9. Польша – 171.
  10. Чехия – 162.

Отметим, что мужская сборная Франции также выиграла зачёт эстафет. Французы выиграли пять гонок из пяти. Вторыми стали представители Норвегии, третьими — Швеции.

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