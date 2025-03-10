«Сегодня перед стартом мы были вторые». Бреза-Буше — о победе Фарнции в зачёте эстафет КМ

Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте, трёхкратная чемпионка мира француженка Жюстин Бреза-Буше высказалась о победе женской сборной Франции в зачёте эстафет на Кубке мира — 2024/2025.

«Это было сложно, потому что сегодня перед стартом мы были вторыми. Нашей главной целью в эти выходные было взять малый глобус. В этом году нам это удалось, так что я очень счастлива», — приводит слова Бреза-Буше официальный сайт IBU.

После победы на этапе в Нове-Место в активе женской сборной Франции 370 очков. Перед этой гонкой они уступали в зачёте эстафет шведским биатлонисткам, которые в итоге заняли второе место (340).