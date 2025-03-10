Бабиков: даже если нас допустят к Олимпиаде, меня не включат в команду

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков признался, что близок к завершению карьеры. Спортсмен считает, что, несмотря на высокие результаты (к примеру, победу в зачёте масс-стартов Кубка России – 2024/2025), ему всё равно не дадут места в сборной России в случае допуска на Олимпиаду-2026.

— Честно? Я понимаю, что, даже если нас допустят к Олимпиаде, в Италию поедут четверо — максимум пятеро спортсменов. Даже если я буду по результатам входить в их число, в команду меня не возьмут.

— Почему вы так уверены в этом?

— Потому что уже проходил через подобную ситуацию по ходу карьеры. Чтобы куда-то попасть, мне надо быть только первым, — приводит слова Бабикова RT.