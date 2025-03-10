Тарьей Бё заявил, что норвежцы до сих пор не получили медали за эстафету на ОИ в Сочи

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё на своей странице в социальной сети заявил, что он и его партнёры по сборной до сих пор не получили бронзовые медали за эстафету 4×7,5 км на зимних Олимпийских играх 2014 года. Норвежцам присвоили данные награды после лишения сборной России золота в данной гонке.

Напомним, 13 февраля 2020 года в IBU и ВАДА в отношении участника эстафеты в составе сборной России Евгения Устюгова завели антидопинговое дело. Вопросы вызвали биологические показатели спортсмена с января 2010-го по февраль 2014-го. Всего спустя два дня, 15 февраля, в IBU сообщили о дисквалификации Евгения на два года и аннулировании результатов с 13 августа 2013 года и до конца сезона-2013/2014. На основании данных Московской лаборатории в пробах россиянина был обнаружен стероид оксандролон.